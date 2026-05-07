Terni l’assemblea d’istituto del Liceo Galilei diventa un’occasione per riflettere sul futuro della città e sul disagio giovanile

A Terni, l'assemblea d'istituto del liceo scientifico Galileo Galilei si è concentrata su temi come il disagio tra i giovani e le prospettive future della città. L'incontro, svoltosi ad aprile, ha visto studenti, insegnanti e rappresentanti discutere di questioni che coinvolgono la realtà locale e le sfide che i giovani affrontano quotidianamente. L'evento ha rappresentato un momento di confronto tra diverse componenti del liceo.

Disagio giovanile e futuro della città sono state le tematiche centrali dell'assemblea d'istituto di aprile del liceo scientifico Galileo Galilei di Terni. A guidare il dibattito sono stati gli spunti del film “Domani interrogo” del regista Umberto Carteni: infatti dopo la visione della pellicola.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza e disagio giovanile: assemblea con l'amministrazione all'Istituto Corni Storie in viaggio: l’Assemblea degli studenti del Liceo Piero della Francesca sul tema delle migrazioniArezzo, 23 marzo 2026 – Storie in viaggio: l’Assemblea degli studenti e delle studentesse del Liceo Piero della Francesca sul tema delle migrazioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Assemblea dei Soci BPP: approvato il bilancio e premiate le eccellenze. Assemblea d’istituto dedicata al carcere: i ragazzi incontrano detenuti ed exSarà un’Assemblea d’Istituto del tutto insolita quella organizzata dagli studenti e dalle studentesse del liceo scientifico Galilei. I ragazzi domani dalle 9 alle 12.30 incontreranno i detenuti e le ... ilrestodelcarlino.it Terni, cadono pezzi di cornicione dal Liceo Galilei: i vigili del fuoco mettono in sicurezza l'edificioCadono pezzi di cornicione dall'edificio scolastico di via Primo Maggio. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con l'autogru per mettere in sicurezza domenica 26 aprile alcune parti es ... corrieredellumbria.it