La A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme è stata chiusa temporaneamente alle 9:30 a causa di un incidente tra una moto e un camper all’altezza del chilometro 42.

CHIESINA UZZANESE – Alle 9,30 circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 42, che ha visto il coinvolgimento di una moto e un camper. All’interno del tratto chiuso si sono verificati immediatamente diversi chilometri di coda. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale del quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Gli utenti provenienti da Pisa e diretti verso Firenze, dovranno uscire a Chiesina Uzzanese, percorrere la provinciale 23 via Camporcioni e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro moto-camper, chiusa la A11 fra Chiesina e Montecatini

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