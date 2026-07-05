Alle 9,30 circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, è stato chiuso un tratto di strada a causa di un incidente tra una moto e un camper. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elicottero è atterrato per le operazioni di emergenza. La chiusura del tratto è durata alcune ore, fino alla rimozione dei mezzi coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

CHIESINA UZZANESE – Alle 9,30 circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 42, che ha visto il coinvolgimento di una moto e un camper. L’incidente è grave visto che sull’arteria stradale è stato fatto atterrare l’elisoccorso. All’interno del tratto chiuso si sono verificati immediatamente diversi chilometri di coda. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale del quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro moto-camper, chiusa la A11 fra Chiesina e Montecatini: atterra l’elisoccorso

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