Schianto tra camper e moto | autostrada Firenze-Mare chiusa Sull’A11 atterra l’elisoccorso

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A11 Firenze-Mare, tra Chiesina Uzzanese e Montecatini, poco dopo le 9. Un camper e una moto si sono scontrati, causando la chiusura temporanea del tratto. Sul posto è atterrato un elicottero per il trasporto di uno dei feriti. La carreggiata è stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

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Firenze, 5 luglio 2026 – Gravissimo incidente stradale questa mattina, domenica 5 luglio, lungo l’ autostrada A11 Firenze-Mare. Un camper e una moto, poco dopo le 9, si sono scontrate tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all’altezza del chilometro 42. Non sappiamo al momento le condizioni dei feriti che dovrebbero essere piuttosto gravi in quanto è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso regionale Pegaso.  Il tratto dell’A11 Firenze-Pisa Nord è chiuso itra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione Firenze.  Intorno alle 9,30 la coda aveva raggiunto i 3 chilometri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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