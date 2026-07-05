Sconocchia AssoConcerti commenta il trionfo di Ultimo | Bellissima festa

Da lopinionista.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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AssoConcerti ha commentato il successo dell’evento di Ultimo a Roma, definendolo una “bellissima festa”. L’associazione ha ringraziato l’artista, l’organizzatore e tutto il team coinvolto nell’evento.

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ROMA – AssoConcerti festeggia il grande successo dell’evento di Ultimo a Roma. Grazie all’Artista, al nostro associato Clemente Zard e a tutto lo staff di Vivo Concerti, al Comune di Roma, alla Prefettura e a tutti gli Enti e persone che hanno contribuito alla realizzazione di una giornata di festa che rimarrà nella storia della musica, e non solo in Italia. “L’evento, e mai il termine risulta appropriato come in questo caso, è stato una bellissima festa che arriva a coronamento di una stagione di concerti senza precedenti”, ha commentato il Presidente di AssoConcerti, Bruno Sconocchia. “L’appuntamento capitolino rappresenta molto più di un caso isolato: è il simbolo di una stagione eccezionale per la musica dal vivo nel nostro Paese e la conferma della straordinaria forza del settore dei concerti in Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Sconocchia (AssoConcerti) commenta il trionfo di Ultimo: “Bellissima festa”
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