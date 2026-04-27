Talladega trionfo folle di Hocevar | vittoria all’ultimo giro

A Talladega, Carson Hocevar ha conquistato la vittoria nella NASCAR Cup Series superando Chris Buescher all'ultimo giro. La gara si è conclusa con un sorpasso decisivo nelle fasi finali, lasciando i tifosi senza fiato. Hocevar ha attraversato la linea d’arrivo in prima posizione, battendo gli avversari nel finale emozionante di una corsa ricca di colpi di scena.

? Cosa sapere Carson Hocevar vince la NASCAR Cup Series a Talladega superando Chris Buescher all'ultimo giro.. Il pilota Spire ottiene il primo successo dopo la modifica regolamentare sulla gestione carburante.. Carson Hocevar ha conquistato il suo primo trionfo nella NASCAR Cup Series a Talladega, superando Chris Buescher nell’ultimo giro dopo una gara dominata da manovre tattiche e un violento impatto a 75 giri dal termine. Il giovane pilota del team Spire, al volante della Chevrolet numero 77, ha saputo sfruttare la traiettoria interna per chiudere la prova in testa, sconfiggendo l’attaccante della RFK Racing. Questa vittoria arriva come riscatto personale per il ventitreenne del Michigan, che aveva subito il colpo di Daytona poco tempo prima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Talladega, trionfo folle di Hocevar: vittoria all’ultimo giro Notizie correlate Trionfo folle a Talladega: Jankowiak vince dopo un finale al limite? Cosa sapere Andy Jankowiak vince la gara ARCA Menards Series a Talladega dopo un ultimo giro. NASCAR, Talladega regala il primo successo ad HocevarCarson Hocevar ottiene finalmente il primo successo nella NASCAR Cup Series al termine della sempre imprevedibile prova di Talladega.