Il valore di un trionfo all’ultimo respiro Il futuro inizia ora | è una sfida da vincere

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La promozione è arrivata dopo una lunga battaglia, caratterizzata da continui scontri e avanzamenti minuziosi. La squadra ha conquistato la qualificazione nel modo più duro, con ogni passo decisivo e senza lasciare nulla al caso. La vittoria è stata siglata negli ultimi istanti della partita, rendendo il risultato ancora più emozionante. Ora, il club si prepara ad affrontare la nuova stagione, consapevole delle sfide che lo attendono e pronto a mettere in campo tutto ciò che ha imparato.

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D’Ascoli È stata una promozione conquistata centimetro dopo centimetro, in un percorso logorante e magnifico insieme. Un’ascesa senza scorciatoie, costruita nella sofferenza e nella capacità di restare in piedi anche quando il peso delle aspettative sembrava travolgere tutto. Per questo il traguardo assume un valore più profondo: racconta un Arezzo capace di attraversare le proprie fragilità senza smarrirsi. Le ultime settimane hanno condensato ogni emozione possibile. La rincorsa serrata, le polemiche extracampo, lo stadio pieno, la città paralizzata dall’attesa. E poi quei 90 minuti finali contro la Torres, vissuti come una lunga apnea. Da una parte gli amaranto chiamati a completare l’opera, dall’altra una squadra sarda aggrappata alla salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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