Scomparso nei pressi del fiume Sele | ritrovato in buone condizioni

Un uomo scomparso dalla notte del 3 luglio è stato ritrovato questa mattina in un terreno vicino al fiume Sele. È stato trovato in buone condizioni di salute e le ricerche sono terminate positivamente. La vicenda si è conclusa senza ulteriori complicazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto È terminata nel migliore dei modi la vicenda dell’uomo scomparso dalla notte dello scorso 3 luglio. Nella tarda mattinata di oggi, l’uomo è stato rintracciato in buone condizioni di salute in un appezzamento di terreno adiacente al corso del fiume Sele.?Il felice esito delle ricerche è stato reso possibile grazie all’imponente spiegamento di forze e soccorritori che da ore setacciavano incessantemente l’area. A individuare per prima il disperso è stata una pattuglia della Guardia Ambientale. Subito dopo la segnalazione, sono scattate le operazioni di recupero, portate a termine con successo dalle squadre specialistiche dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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