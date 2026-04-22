Pamela Genini emerge un sospettato | ritrovato VIDEO di un uomo nei pressi del cimitero la sera della decapitazione del corpo

Gli inquirenti stanno esaminando un video che ritrae un uomo nei pressi di un cimitero durante la notte in cui si è verificata la decapitazione di un corpo. Il filmato mostra la presenza di questa persona nelle vicinanze del luogo e in un orario compatibile con l'evento. Le immagini sono ora oggetto di analisi da parte degli investigatori per chiarire eventuali collegamenti con il fatto.

Il filmato al vaglio degli inquirenti mostra un uomo muoversi attorno al cimitero in orario notturno. Un comportamento ritenuto sospetto dagli investigatori Le indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa dal fidanzato, Gianluca Soncin, il 14 ottobre 2025 a Mila.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, emerge un sospettato: ritrovato VIDEO di un uomo nei pressi del cimitero la sera della decapitazione del corpo Notizie correlate Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettatoCi sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre. Pamela Genini e il cadavere profanato, spunta un video con un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettatoStrozza, (Bergamo), 21 aprile 2026 – Ci sarebbe un sospettato nelle indagini per la profanazione del cadavere di Pamela Genini. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Femminicidio di Pamela Genini, pm chiede processo immediato per Soncin; Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato parla di minacce e riciclaggio internazionale; Pamela Genini uccisa con 76 coltellate: chiesto rito immediato per Gianluca Soncin; Omicidio Pamela Genini, l’autopsia choc rivela la furia del killer: 76 i colpi inferti. Pamela Genini, spunta un sospettato della profanazione: il caso a Dentro la NotiziaNel corso del programma Dentro la Notizia, è emerso che potrebbe esserci un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini ... notizie.it Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco DolciLe telecamere di sorveglianza hanno ripreso una o più persone, in orario notturno, nella prossimità del camposanto dove si trovava la tomba di Genini ... virgilio.it Francesco Dolci non teme che gli inquirenti possano avere dei sospetti sul suo conto e aspetta il lavoro di chi indaga per arrivare alla verità https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/attualita-italiana/ci-sarebbe-un-sospettato-nel-caso-pamela-genini-e-lu - facebook.com facebook Giallo Pamela Genini, forse una delle persone riprese dalle telecamere è stata identificata: ci può essere stato bisogno di vendetta Francesco Dolci a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com