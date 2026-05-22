Trovato l’anziano scomparso a Malè | Provato ma in buone condizioni
Un uomo di 83 anni, scomparso da Malè il 21 maggio, è stato trovato. Il soccorso alpino ha comunicato che l’anziano, pur visibilmente provato, si trova in buone condizioni di salute. Le operazioni di ricerca sono durate diverse ore, coinvolgendo squadre specializzate in zone montane. La notizia è stata confermata questa mattina, dopo che le squadre hanno localizzato e recuperato l’uomo in un’area impervia della zona. La sua posizione è stata stabilizzata e trasportata in sicurezza.
“È stato ritrovato”. È questo il messaggio con il quale il soccorso alpino ha confermato alla redazione di TrentoToday l’esito delle ricerche dell’83enne tedesco che da ieri, giovedì 21 maggio, risultava disperso da Malè.Esito positivoUn esito positivo quello delle ricerche dell’anziano, trovato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Reborn as unloved wife, I was heard inner thoughts by CEO – so funny!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Anziano scomparso, terminano le ricerche: trovato corpo privo di vita
Anziano scomparso a Torino, moglie lancia l'allarme: interviene la polizia, dove è stato trovato l'uomoÈ stato ritrovato e riaccompagnato a casa un uomo di 87 anni che si era allontanato dalla propria abitazione per diverse ore.
- Trovato morto l'anziano scomparso - Il recupero nel Po, non è più possibile sperare. #fiumepo #stienta #lutto facebook
Trovato morto l'anziano scomparsoIl corpo senza vita del 74enne Paolo Argentieri, di cui si erano perse le tracce da oltre 48 ore, è stato trovato nelle campagne tra Ostuni e Martina Franca, ai confini tra le province di Brindisi e T ... rainews.it
Anziano scomparso, terminano le ricerche: trovato corpo privo di vitaOSTUNI - Un epilogo dal sapore amaro per un'intera comunità. Nella serata di oggi, 21 maggio, le ricerche del 74enne Paolo Argentieri sono entrate in una fase cruciale. L'uomo era scomparso nella ... brindisireport.it
Ho appena trovato queste in una scatola vicino a un cassonetto.. sembrano vecchie? reddit