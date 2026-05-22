Trovato l’anziano scomparso a Malè | Provato ma in buone condizioni

Un uomo di 83 anni, scomparso da Malè il 21 maggio, è stato trovato. Il soccorso alpino ha comunicato che l’anziano, pur visibilmente provato, si trova in buone condizioni di salute. Le operazioni di ricerca sono durate diverse ore, coinvolgendo squadre specializzate in zone montane. La notizia è stata confermata questa mattina, dopo che le squadre hanno localizzato e recuperato l’uomo in un’area impervia della zona. La sua posizione è stata stabilizzata e trasportata in sicurezza.

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