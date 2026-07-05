Sciopero trasporto aereo | 160 voli cancellati tra Malpensa e Linate

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo sciopero di 24 ore nel trasporto aereo ha causato la cancellazione di circa 160 voli negli aeroporti milanesi, con circa 140 tra arrivi e partenze a Malpensa e una ventina a Linate. La protesta, indetta dalla Cub Trasporti, ha coinvolto il settore aeroportuale e l'indotto, causando disagi ai viaggiatori. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali ripercussioni o reazioni delle compagnie aeree.

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Milano – Lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo, proclamato dalla Cub Trasporti per il comparto aeroportuale e dell'indotto, ha comportato oggi domenica 5 luglio la cancellazione di circa 160 voli negli scali milanesi: circa 140 tra arrivi e partenze a Malpensa e una ventina a Linate, secondo i dati forniti dal sindacato. Secondo Sea, la società che gestisce gli scali milanesi, i passeggeri sono stati informati in anticipo delle cancellazioni e i voli rimasti operativi non registrano ritardi significativi. La mobilitazione è stata indetta per chiedere il rinnovo del contratto nazionale degli aeroportuali, scaduto da oltre sei mesi, oltre all' adeguamento dei salari all'inflazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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