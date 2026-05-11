Sciopero trasporto aereo 11 maggio 2026 | orari voli coinvolti e fasce di garanzia
Lunedì 11 maggio 2026 si prevede uno sciopero nazionale nel settore del trasporto aereo che potrebbe causare disagi ai passeggeri. Durante questa giornata, alcuni voli potrebbero essere cancellati o subire ritardi. Sono state comunicate le fasce orarie di garanzia, durante le quali i voli programmati potrebbero comunque operare. La vicenda interessa diversi aeroporti e compagnie aeree, coinvolgendo un numero variabile di voli previsti.
L’agitazione coinvolge il personale della compagnia EasyJet ma anche quello di diverse aziende che lavorano nei servizi di terra e di sicurezza in vari aeroporti tra cui Malpensa e Fiumicino. Possibili disagi lunedì 11 maggio 2026 per i viaggiatori a causa di uno sciopero nazionale del trasporto aereo che coinvolge il personale della compagnia EasyJet ma anche quello di diverse aziende che lavorano nei servizi di terra e di sicurezza in vari aeroporti italiani, come Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa, Napoli, Palermo e Cagliari. Il personale di EasyJet e quello che lavora negli aeroporti romani per conto dell’azienda pubblica Enav ha aderito allo sciopero per più ore, dalle 10 alle 18.🔗 Leggi su Lettera43.it
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