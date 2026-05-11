Lunedì 11 maggio 2026 si prevede uno sciopero nazionale nel settore del trasporto aereo che potrebbe causare disagi ai passeggeri. Durante questa giornata, alcuni voli potrebbero essere cancellati o subire ritardi. Sono state comunicate le fasce orarie di garanzia, durante le quali i voli programmati potrebbero comunque operare. La vicenda interessa diversi aeroporti e compagnie aeree, coinvolgendo un numero variabile di voli previsti.

L’agitazione coinvolge il personale della compagnia EasyJet ma anche quello di diverse aziende che lavorano nei servizi di terra e di sicurezza in vari aeroporti tra cui Malpensa e Fiumicino. Possibili disagi lunedì 11 maggio 2026 per i viaggiatori a causa di uno sciopero nazionale del trasporto aereo che coinvolge il personale della compagnia EasyJet ma anche quello di diverse aziende che lavorano nei servizi di terra e di sicurezza in vari aeroporti italiani, come Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa, Napoli, Palermo e Cagliari. Il personale di EasyJet e quello che lavora negli aeroporti romani per conto dell’azienda pubblica Enav ha aderito allo sciopero per più ore, dalle 10 alle 18.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sciopero trasporto aereo 11 maggio 2026: orari, voli coinvolti e fasce di garanzia

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