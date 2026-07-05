Sciopero dei voli Domenica nera negli aeroporti ma Orio è salvo

Domenica 5 luglio, il trasporto aereo ha registrato molte cancellazioni e ritardi a livello nazionale, ma l'aeroporto di Orio al Serio non ha segnalato disagi significativi. La giornata è stata caratterizzata da uno sciopero dei voli che ha coinvolto diversi scali, causando problemi nelle operazioni di molte strutture. Tuttavia, nello scalo bergamasco, non sono stati registrati ritardi o cancellazioni rilevanti.

LA MOBILITAZIONE. Il 5 luglio giornata complessa per il trasporto aereo, ma nello scalo bergamasco non si prevedono particolari disagi. Quella di oggi - domenica 5 luglio - si prospetta come una giornata complessa per il trasporto aereo. A essere interessati dallo sciopero sono gli scali di Milano Malpensa e Milano Linate, mentre a Orio - fanno sapere da Sacbo - non si prevedono particolari disagi. La mobilitazione è stata proclamata da Cub Trasporti per «il rinnovo del contratto nazionale Assohandling, scaduto da oltre sei mesi, e per chiedere un adeguamento salariale all’inflazione», sono le motivazioni. Il sindacato fa sapere che nei due scali milanesi è già stato cancellato il 50% dei voli in partenza e scioperabili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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