Sciopero negli aeroporti l’11 maggio | voli a rischio in tutta Italia disagi anche a Fiumicino

Lunedì 11 maggio si preannuncia una giornata difficile per chi deve usare gli aeroporti italiani, con uno sciopero che coinvolge il personale del settore. I voli potrebbero subire cancellazioni o ritardi in diverse città del paese, tra cui il principale aeroporto di Fiumicino. La giornata si presenta quindi a rischio per molti passeggeri in partenza o in arrivo, con disagi che interesseranno l’intera rete aeroportuale nazionale.

Fiumicino, 11 maggio 2026 – Lunedì 11 maggio si annuncia una giornata complicata per chi deve viaggiare in aereo. Alla protesta nazionale del personale EasyJet si aggiungono diverse mobilitazioni territoriali che coinvolgeranno piloti, assistenti di volo, lavoratori Enav, servizi di handling e addetti alla sicurezza aeroportuale. Il rischio è quello di ritardi, cancellazioni e disagi in più scali italiani. A essere interessati saranno anche gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino, dove Fast-Confsal ha proclamato uno sciopero dei dipendenti di Aeroporti di Roma Security dalle 12 alle 16. La protesta riguarda le condizioni di lavoro degli addetti ai controlli di sicurezza, ritenute dal sindacato “sempre più gravose”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Ma è possibile che in un momento di crisi per il settore aereo con il prezzo del cherosene raddoppiato ( e introvabile) i controllori di volo bloccano per sciopero gli aeroporti di Roma e Napoli l'11 maggio? @matteosalvinimi @ENAVSpA x.com

Volo a Roma l'11 maggio (Giorno dello Sciopero) reddit