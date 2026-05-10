Il prossimo 11 maggio si prevede uno sciopero di EasyJet che coinvolgerà diversi aeroporti italiani, causando possibili disagi tra i passeggeri. La società ha annunciato alcune fasce di garanzia, conformemente alle indicazioni di Enac, per tutelare i voli durante le ore di sciopero. Inoltre, lo sciopero del personale di Enav potrebbe influire sui voli diretti verso le città di Napoli e Roma, con possibili cancellazioni o ritardi.

? Punti chiave Quali sono gli orari esatti delle fasce di garanzia Enac?. Come influirà lo sciopero Enav sui voli verso Napoli e Roma?. Quali aeroporti saranno colpiti dai blocchi dei servizi di terra?. Perché i piloti EasyJet hanno deciso di fermare i voli domani?.? In Breve Scioperi a Palermo, Roma, Napoli, Cagliari e Varese tra le 10:00 e le 18:00.. Fasce di garanzia Enac previste dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.. Precedenti scioperi registrati il 31 gennaio e il 26 febbraio per mancato rinnovo contrattuale.. Personale Asc Handling, Aviapartner, Adr Security, Enav e Sogaer coinvolti nelle proteste locali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco voli l’11 maggio: sciopero EasyJet e disagi in vari aeroporti

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