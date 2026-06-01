Nella settimana si prevede l’annuncio di Sarri come nuovo allenatore dell’Atalanta, mentre si discute di una possibile rescissione del contratto con Palladino. Per quanto riguarda la situazione di D’Amico, non è stato trovato un accordo amichevole: la società deve presentare un’offerta per convincere l’Atalanta a cederlo. Non sono stati riportati dettagli su eventuali trattative o termini delle trattative in corso.

IL NUOVO CORSO. Nessuna soluzione consensuale per D’Amico: la Roma deve convincere l’Atalanta con un’offerta. Il giorno di Giuntoli è arrivato, ora si aspetta quello di Sarri. Sarà in settimana, una volta aggiustati gli ultimi tasselli, che passano anche attraverso la chiusura del rapporto con Palladino, che sarà comunicata prima dell’arrivo del suo successore: l’Atalanta potrebbe arrivare alla rescissione consensuale con il tecnico napoletano (la scadenza è nel 2027), che per ora non ha trovato una panchina, visto che il Bologna ha scelto Tedesco. Con D’Amico invece non c’è stata rescissione: l’ex direttore sportivo è stato sollevato dall’incarico, ma ha un altro anno di contratto, dunque la Roma dovrà convincere l’Atalanta con un’offerta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta, in settimana l’annuncio di Sarri. Possibile rescissione con Palladino

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