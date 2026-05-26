Maurizio Sarri sta considerando Alessio Romagnoli come possibile rinforzo per la difesa dell’Atalanta. La società sta valutando questa opzione, anche se il futuro del difensore centrale sembra già deciso. La trattativa non è ancora conclusa e non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale trasferimento.

Alessio Romagnoli è sul taccuino di Maurizio Sarri per la sua nuova avventura all’Atalanta anche se il destino del difensore centrale appare segnato. Alessio Romagnoli nel mirino dell’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Maurizio Sarri sarebbe felice di avere a disposizione ancora una volta Alessio Romagnoli, difensore che ha allenato durante le sue esperienze alla guida della Lazio. Il centrale, però, appare destinato ad un’avventura all’estero, salutando la Lazio durante l’estate con Qatar, Arabia Saudita e Stati Uniti in pole. Nel caso in cui non dovesse andare in porto un suo trasferimento all’estero, per Romagnoli potrebbe nascere l’ipotesi Atalanta con i Percassi decisi nel voler accontentare il loro nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sarri pensa a Romagnoli per la difesa dell’Atalanta: la situazione | CM

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LAZIO BLOCCA ROMAGNOLI LOTITO SARRI NON LO LIBERANO PER QATAR, NON SI ALLENA PIU!

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