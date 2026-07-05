Santa Cesarea Terme | incendio In serata

Nella serata di oggi, un incendio è ancora attivo a Santa Cesarea Terme, in Puglia. La giornata ha visto diversi focolai di incendio in varie zone della regione, coinvolgendo quasi tutte le province. Le autorità stanno monitorando la situazione, senza segnalare ancora la fine del rogo. Non ci sono state comunicazioni su eventuali persone coinvolte o evacuazioni. La situazione rimane sotto osservazione da parte dei vigili del fuoco.

Una giornata molto complicata in varie zone della Puglia a causa degli incendi. Praticamente in ogni provincia. Ancora attivo in serata il vasto rogo di Santa Cesarea Terme. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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