Terme Santa Cesarea proprietà diserta incontro coi lavoratori | Grave e irrispettoso
Le sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno definito grave e irrispettoso il comportamento delle Terme di Santa Cesarea, che nelle ultime ore hanno disertato un incontro con i lavoratori. La questione riguarda lo stipendio, che non viene corrisposto da cinque mesi. I rappresentanti sindacali hanno espresso preoccupazione per il mancato confronto, evidenziando come questa scelta abbia aumentato le tensioni tra i dipendenti e la gestione. La situazione resta irrisolta, mentre i dipendenti attendono risposte concrete.
SANTA CESAREA TERME – “Un atteggiamento grave e un segnale preoccupante”: con queste parole le sigle sindacali, Filcams, Fisascat e Uiltucs, commentano quanto sta accadendo nelle ultime ore per le Terme di Santa Cesarea, dove il personale è senza stipendio da cinque mesi, e dopo che ieri la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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