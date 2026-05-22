Terme Santa Cesarea proprietà diserta incontro coi lavoratori | Grave e irrispettoso

Le sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno definito grave e irrispettoso il comportamento delle Terme di Santa Cesarea, che nelle ultime ore hanno disertato un incontro con i lavoratori. La questione riguarda lo stipendio, che non viene corrisposto da cinque mesi. I rappresentanti sindacali hanno espresso preoccupazione per il mancato confronto, evidenziando come questa scelta abbia aumentato le tensioni tra i dipendenti e la gestione. La situazione resta irrisolta, mentre i dipendenti attendono risposte concrete.

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