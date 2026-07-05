Nel fine settimana del 4 luglio a Chicago, almeno cinque persone sono state uccise e una ventina sono rimaste ferite in diverse sparatorie. Durante gli eventi, alcuni agenti di polizia sono stati colpiti e feriti mentre cercavano di gestire le situazioni di violenza. Le forze dell’ordine hanno trovato numerosi bossoli e armi abbandonate sul luogo degli incidenti, che si sono verificati in diversi quartieri della città.

Il fine settimana dell’Indipendenza a Chicago è stato segnato da una violenta ondata di conflitti a fuoco che ha provocato morti e numerosi feriti in tutta la città. Oltre a una sparatoria di massa nel West Side che ha coinvolto diversi minorenni e causato un decesso, due agenti di polizia sono rimasti feriti durante uno scontro armato. Intanto, Donald Trump ha attaccato via social il governatore dell’Illinois. Morti e feriti a Chicago nel fine settimana Il fine settimana del 4 luglio è stato segnato da una serie di scontri a fuoco in diversi quartieri di Chicago, spingendo la Polizia a dispiegare risorse straordinarie. L’episodio più grave... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sangue a Chicago nel weekend del 4 luglio, sparatoria di massa causa morti e feriti: colpiti anche gli agenti

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Chicago Shooting Caught On Video On South Side Street

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