Sangue a Chicago nel weekend del 4 luglio sparatoria di massa causa morti e feriti | colpiti anche gli agenti

Da virgilio.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana del 4 luglio a Chicago, almeno cinque persone sono state uccise e una ventina sono rimaste ferite in diverse sparatorie. Durante gli eventi, alcuni agenti di polizia sono stati colpiti e feriti mentre cercavano di gestire le situazioni di violenza. Le forze dell’ordine hanno trovato numerosi bossoli e armi abbandonate sul luogo degli incidenti, che si sono verificati in diversi quartieri della città.

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Il fine settimana dell’Indipendenza a Chicago è stato segnato da una violenta ondata di conflitti a fuoco che ha provocato morti e numerosi feriti in tutta la città. Oltre a una sparatoria di massa nel West Side che ha coinvolto diversi minorenni e causato un decesso, due agenti di polizia sono rimasti feriti durante uno scontro armato. Intanto, Donald Trump ha attaccato via social il governatore dell’Illinois. Morti e feriti a Chicago nel fine settimana Il fine settimana del 4 luglio è stato segnato da una serie di scontri a fuoco in diversi quartieri di Chicago, spingendo la Polizia a dispiegare risorse straordinarie. L’episodio più grave... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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