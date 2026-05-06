Nella mattinata di oggi si è verificata una sparatoria all’interno di una scuola, dove sono stati colpiti alcuni studenti. L’incidente ha causato diverse vittime e ha provocato grande preoccupazione tra le famiglie e le autorità. Le forze dell’ordine sono intervenute subito per gestire la situazione e avviare le indagini. La comunità si trova ora a fare i conti con quanto accaduto in un luogo che dovrebbe essere un ambiente sicuro.

Un attacco improvviso, nel luogo che dovrebbe essere più sicuro. Una scuola trasformata in teatro di violenza, con un bilancio pesante e una comunità sotto shock. La sparatoria è avvenuta all’interno dell’istituto São José di Rio Branco, capitale dello Stato dell’Acre, nell’Amazzonia occidentale. Secondo le prime informazioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nella struttura, aprendo il fuoco contro le persone presenti. Le vittime sono due membri del personale scolastico, che avrebbero tentato di fermare l’aggressore durante l’attacco. Diversi studenti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, mentre le forze dell’ordine hanno isolato l’area.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sparatoria in una scuola, ci sono morti: colpiti studenti

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