Una sparatoria si è verificata oggi nel centro islamico di San Diego, in California. Al momento, il bilancio ufficiale comprende alcune persone morte e altre ferite, mentre gli aggressori si sono tolti la vita. Le autorità stanno ancora facendo accertamenti per chiarire l’accaduto e raccogliere dettagli sulla dinamica dell’incidente. Sono due giovani, di età indicata come ragazzini, i presunti responsabili del gesto, che hanno compiuto un atto improvviso e drammatico. La scena si è svolta in un luogo di ritrovo religioso molto frequentato.

San Diego (California, Usa), 18 maggio 2026 – È ancora provvisorio il bilancio della sparatoria avvenuta oggi nel centro islamico di San Diego, in California. Attualmente si contano cinque vittime, raggiunte dai proiettili nell’area della moschea di Clairemont, 8 miglia a nord del centro, la più grande della città. I video amatoriali che circolano online mostrano centinaia di mezzi delle forze dell’ordine sul posto. Ad aprire il fuoco sarebbero stati due adolescenti, che poi si sarebbero tolti la vita. Sono stati trovati morti, con ferite d’arma da fuoco, in un’auto parcheggiata a due isolati di distanza. Stando alle parole del capo del dipartimento di San Diego, Scott Wahl, avevano 17 e 19 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sparatoria al centro islamico di San Diego. Morti e feriti in California, suicidi gli assalitori. Sono due ragazzini

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. Si temono vittime, operazione polizia in corso

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