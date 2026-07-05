San Vigilio e Borgo Canale selciati a prova di turisti

Da ecodibergamo.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lavori per 200mila euro sono in corso su alcune pavimentazioni di San Vigilio e Borgo Canale, per sostituire le superfici danneggiate. Il sentiero del Lavanderio dovrebbe riaprire, ma non entro questa estate. Le opere riguardano circa 200 metri di camminamenti, con interventi di ripristino e consolidamento. Le strade sono frequentate da turisti e residenti, e le riparazioni mirano a garantire sicurezza e durabilità. Nessuna data precisa è stata comunicata per il completamento dei lavori.

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CITTÀ ALTA. Lavori sulle pavimentazioni ammalorate per 200mila euro. E il sentiero del Lavanderio verso la riapertura: «Ma non quest’estate». Pietre frantumate dal passaggio delle auto, rappezzi di asfalto, acciottolato sconnesso, situazioni «precarie» che il Comune andrà a sanare con lavori mirati, nel «classico» pacchetto di interventi estivi per la conservazione e la tutela dei percorsi di Città Alta e Colli. Parliamo di via al Castello, via San Vigilio e via Borgo Canale, percorsi utilizzati dai turisti e dai cittadini per fare due passi e godere del panorama. I tre «mini» cantieri, di tipo conservativo, cubano oltre 200mila euro, operazioni che prenderanno il via a breve, sfruttando la stagione estiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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