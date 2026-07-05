Lavori per 200mila euro sono in corso su alcune pavimentazioni di San Vigilio e Borgo Canale, per sostituire le superfici danneggiate. Il sentiero del Lavanderio dovrebbe riaprire, ma non entro questa estate. Le opere riguardano circa 200 metri di camminamenti, con interventi di ripristino e consolidamento. Le strade sono frequentate da turisti e residenti, e le riparazioni mirano a garantire sicurezza e durabilità. Nessuna data precisa è stata comunicata per il completamento dei lavori.

CITTÀ ALTA. Lavori sulle pavimentazioni ammalorate per 200mila euro. E il sentiero del Lavanderio verso la riapertura: «Ma non quest’estate». Pietre frantumate dal passaggio delle auto, rappezzi di asfalto, acciottolato sconnesso, situazioni «precarie» che il Comune andrà a sanare con lavori mirati, nel «classico» pacchetto di interventi estivi per la conservazione e la tutela dei percorsi di Città Alta e Colli. Parliamo di via al Castello, via San Vigilio e via Borgo Canale, percorsi utilizzati dai turisti e dai cittadini per fare due passi e godere del panorama. I tre «mini» cantieri, di tipo conservativo, cubano oltre 200mila euro, operazioni che prenderanno il via a breve, sfruttando la stagione estiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - San Vigilio e Borgo Canale, selciati a prova di turisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anticipo di estate A San Vigilio boom di occasioni a valle e in quotaFino al 28 giugno, a San Vigilio, si registrano numerose offerte per attività all'aperto e soggiorni a prezzi ridotti.

Turismo esperienziale, a San Vigilio di Marebbe nasce la prima escape room all’interno di un hotelA San Vigilio di Marebbe è stata inaugurata la prima escape room all’interno di un hotel.

Temi più discussi: San Vigilio e Borgo Canale, selciati a prova di turisti; Un altro dramma sul Garda: ripescato a Punta San Vigilio il cadavere di una donna; Lago di Garda, cadavere di una donna trovato in zona Punta San Vigilio: aveva 30 anni; Dramma sul Garda in zona Punta San Vigilio. Cadavere di donna riaffiora dal lago.

San Vigilio e Borgo Canale, selciati a prova di turistiALTA. Lavori sulle pavimentazioni ammalorate per 200mila euro. E il sentiero del Lavanderio verso la riapertura: Ma non quest’estate. ecodibergamo.it

San Vigilio: l’Alto Adige ladino tra ambienti bucolici, enogastronomia e ‘masi chiusi’ aperti al mondoBasta vedere gli ambienti incontaminati e bucolici, con acque sorgive, animali al pascolo, i diversi e caratteristici habitat montani per capire di trovarsi in una sorta di valle dell'Eden d'alta ... quotidiano.net