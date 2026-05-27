Turismo esperienziale a San Vigilio di Marebbe nasce la prima escape room all’interno di un hotel

Da corrieretoscano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A San Vigilio di Marebbe è stata inaugurata la prima escape room all’interno di un hotel. La struttura ricettiva è stata completamente trasformata, offrendo agli ospiti un percorso di enigmi e indizi da risolvere. L’attività si svolge nelle stanze dell’hotel, creando un’esperienza immersiva e interattiva. L’iniziativa rappresenta un’innovazione nel settore del turismo esperienziale della zona.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Un’intera struttura ricettiva trasformata in un percorso di enigmi e indizi. Accadrà a partire da gennaio 2026 a San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, dove AMA Stay lancerà “AMA Escape”, presentata come la prima escape room realizzata interamente all’interno di un hotel in Italia.  Il progetto coinvolgerà gli spazi del residence-workstation ai piedi del Plan de Corones in un’esperienza immersiva indoor ispirata alla cultura ladina, all’arte e al mistero. I partecipanti riceveranno una busta sigillata contenente il primo indizio e dovranno risolvere il “caso” entro 75 minuti, attraversando diversi ambienti della struttura tra dettagli nascosti, codici da decifrare e narrazioni da ricostruire. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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