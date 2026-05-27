Turismo esperienziale a San Vigilio di Marebbe nasce la prima escape room all’interno di un hotel

Notizia in breve

A San Vigilio di Marebbe è stata inaugurata la prima escape room all’interno di un hotel. La struttura ricettiva è stata completamente trasformata, offrendo agli ospiti un percorso di enigmi e indizi da risolvere. L’attività si svolge nelle stanze dell’hotel, creando un’esperienza immersiva e interattiva. L’iniziativa rappresenta un’innovazione nel settore del turismo esperienziale della zona.