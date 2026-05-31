Fino al 28 giugno, a San Vigilio, si registrano numerose offerte per attività all'aperto e soggiorni a prezzi ridotti. La località ai piedi delle Dolomiti presenta pacchetti promozionali, con un aumento di affari sia in valle che in quota, in un periodo che anticipa l'estate. La domanda turistica è in crescita, con molte prenotazioni per escursioni e soggiorni scontati.

Non è un luogo comune. Sospeso tra monti e cielo, avvolto nel silenzio e incorniciato da Alpi e Dolomiti, San Vigilio di Marebbe conquista al primo sguardo. Non appena si raggiunge la piccola località situata in quel punto di Alto Adige al confine austriaco, custode della cultura ladina e porta d’ingresso dei Parchi naturali di Fanes, Senes e Braies e del Puez Odle, si resta incantanti dall’atmosfera serena che si respira nell’aria. Tra case in legno con balconi fioriti, ordine impeccabile e persone cordiali, si entra in contatto con un’oasi di pace ad alta quota dove traffico, stress e preoccupazioni lasciano il posto a valori autentici e paesaggi sorprendenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Anticipo di estate A San Vigilio boom di occasioni a valle e in quota

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