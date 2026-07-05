San Prospero gran finale di ’Giochi senza frontiere’

Questa sera a San Prospero gran finale per la nuova riedizione di "Giochi senza frontiere". Le sfide tra i campioni delle 14 squadre rimaste in gara, che da stasera partono tutte con punteggio azzerato, si svolgono come nelle precedenti serate presso il campo sportivo Seidenari. Il programma fino ad ora ha visto scendere in gara nelle due giornate di semifinali 19 squadre e gruppi, che suddivisi nelle due serate si sono affrontati in sette prove, alcune in piscina e altre sul campo da gioco. Questa sera sempre alle ore 21 l’attesa finale alla quale sono state qualificate le prime sette di ogni semifinale. Per tutta la durata della manifestazione presenti stand gastronomici curati dalle associazioni Bimbi sperduti e Rock beer party di Staggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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