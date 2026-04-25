Gran finale alla Sagra di San Marco con la Straballo Band

Si conclude la 41ª edizione della Sagra di San Marco, evento organizzato da una delle parrocchie più attive della città. La manifestazione, arrivata al suo ultimo giorno, ha visto la partecipazione di numerosi visitatori e si è conclusa con il concerto della Straballo Band. L'evento, che si svolge ogni anno, rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale.

Volge al termine la 41ª edizione della Sagra di San Marco, organizzata da una tra le maggiori e vive parrocchie della città. Evento storico che anima il quartiere di Chiavris e non solo, la manifestazione unisce festa, sport, solidarietà e preghiera. Domenica 26 aprile sarà l'ultima occasione per.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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