In nome di San Giorgio al Museo diocesano visita alla mostra dedicata a San Prospero e caccia al tesoro

Giovedì 23 aprile, dalle 9 alle 13, si potrà visitare con ingresso ridotto il Museo diocesano, che ospita la mostra dedicata a San Prospero. La mostra, inaugurata di recente, presenta il dipinto La visione di San Prospero, realizzato dall'artista locale Cirillo Manicardi nel 1910, insieme a una vasta sezione di documenti. L'esposizione si inserisce in un percorso che mette in relazione due comunità attraverso opere e materiali storici.

Giovedì 23 aprile, alle ore 9-13, sarà possibile visitare con ingresso ridotto il Museo diocesano e la mostra San Prospero, un ponte tra due comunità recentemente inaugurata: esposti il dipinto La visione di San Prospero, opera del reggiano Cirillo Manicardi (1910) e un’ampia sezione documentaria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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