Un familiare ha chiesto che venga istituita una legge con regole chiare e tutele eque per le persone con problemi di salute mentale e le loro famiglie. Ha riferito che il fratello ha tentato di ucciderlo. L’appello sottolinea la necessità di basare le norme su fatti concreti e oggettivi, chiedendo di non lasciare sole le famiglie coinvolte in situazioni di crisi. La richiesta è rivolta a creare un sistema più protettivo e trasparente.

"Chiediamo che la legge istituisca regole chiarissime e tutele eque sia per i malati che per le famiglie, basate interamente su fatti oggettivi e concreti. La Legge Basaglia ha abbattuto i manicomi, ma ha scaricato l’intero rischio vitale, psichico ed economico sulle famiglie. Per questo vi presentiamo tre pilastri normativi urgenti: obbligo di intervento, catena di responsabilità e filtro per le prime segnalazioni". Il 23 luglio Francesca Rizzello (nella foto) presenterà alcune proposte direttamente alla Camera dei Deputati, in sala stampa e lo farà sperando che possano trasformarsi in una concreta proposta di legge. "È il primo passo concreto per cambiare le cose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salute mentale, l’appello: "Mio fratello cercò di uccidermi. Non lasciate sole le famiglie"

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