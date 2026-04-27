Crans-Montana oltre la tragedia | tra fatture shock dalla Svizzera e cure negate le famiglie lasciate sole a pagare

A Crans-Montana, le famiglie si trovano a dover affrontare fatture salate provenienti dalla Svizzera e richieste di pagamento per cure mediche negate. La burocrazia si intreccia con questa realtà, lasciando molti senza supporto e in balia delle procedure amministrative. La situazione ha trasformato una tragedia personale in una questione di carte e pagamenti, evidenziando le difficoltà di chi si trova coinvolto in questa vicenda.

La burocrazia schiaccia ogni senso di umanità, nella tragedia di Crans-Montana ridotta oggi a triste vicenda contabile. La Svizzera continua a sbatterci in faccia le fatture da pagare per le cure mediche prestate a quattro italiani rimasti ustionati nel rogo del Constellation: 108.000 euro, per qualche ora di ricovero. Una cifra destinata a salire vertiginosamente, quando arriverà il grosso delle fatture svizzere riguardanti gli altri ricoveri, fatture delle quali nessuno conosce l’importo. Ma si parla già di cifre monstre, su cui gli elvetici batteranno cassa, senza sconti. Una pretesa giudicata «ignobile» dal premier Giorgia Meloni, e «abominevole» dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Crans-Montana, oltre la tragedia: tra fatture shock dalla Svizzera e cure negate, le famiglie lasciate sole a pagare Crans-Montana, La Russa al Consolato svizzero: fiori e cordoglio per le vittime #shorts Notizie correlate Lo sfregio dalla Svizzera su Crans-Montana: «Da noi nessun errore». Perché le prossime fatture per le cure saranno anche più careLe fatture spedite ai parenti dei ragazzi feriti nel rogo del Constellation non sono arrivate per sbaglio. Crans-Montana, cartelle cliniche negate ma arrivano le fatture che non dovranno essere pagate. Le famiglie dei feriti: “La misura è colma”Prima le richieste rimaste senza risposta, poi le fatture di cui però non viene richiesto il pagamento. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Caricatura di Charlie Hebdo su Crans-Montana, denuncia archiviata; Crans Montana, Meloni: Scioccata da fatture ospedale, famiglie italiane non dovranno pagare; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Crans Montana, Meloni su invio fatture degli ospedali alle famiglie: È l'ultima vergogna. Crans-Montana, oltre la tragedia: tra fatture shock dalla Svizzera e cure negate, le famiglie lasciate sole a pagareIl Servizio sanitario italiano non copre i trattamenti alle vittime di gravi bruciature. Pronta una risoluzione per colmare la lacuna. Giorgio Mulè: «Tutela piena e immediata». panorama.it Crans-Montana, la Svizzera tira dritto con le fatture delle spese mediche. Mulè: Pronta la risoluzione per le cure gratuiteLe autorità elvetiche hanno ribadito che si tratta di assistenza reciproca, ma l'ambasciatore italiano ha ribadito: Se arrivano fatture le rimandiamo indietro ... today.it Per la prima volta dalla prossima settimana i parenti delle vittime e i loro legali potranno vedere il video degli otto minuti della tragedia di Crans Montana. A Fanpage.it l’avvocato Alessandro Vaccaro, il legale della famiglia di Emanuele Galeppini, ha precisato: - facebook.com facebook Crans-Montana, familiari ammessi a vedere il video del rogo: conti shock per i feriti italiani #crans-montana x.com