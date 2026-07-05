I turisti stanno contribuendo maggiormente agli acquisti durante i saldi rispetto ai residenti milanesi. Anche con temperature elevate e un calo dell’entusiasmo rispetto agli anni passati, le persone continuano a fare acquisti nei negozi della città. La voglia di shopping non si è fermata nonostante il caldo torrido, e i flussi di visitatori stranieri risultano più attivi rispetto agli anni precedenti. La spesa dei turisti supera quella dei locali durante questa stagione di saldi.

Non sarà più la febbre da saldi come era qualche anno fa, ma nonostante il caldo di nuovo torrido Milano non ha perso la voglia della corsa all'acquisto. Il primo giorno dei saldi si è chiuso senza sorprese: stessi numeri dello scorso anno, vie del lusso brulicanti di turisti soprattutto stranieri, con svizzeri e belgi in prima fila. «La ripresa del caldo, per fortuna non ancora opprimente come qualche giorno fa, non ha impedito la ricerca, in centro e negli assi commerciali d'occasioni di shopping traccia un primo bilancio Gabriel Meghnagi, vicepresidente di Confcommercio Milano, presidente della Rete associativa vie (e vicepresidente vicario di FederModa Milano) Per i saldi si conferma significativa la presenza degli stranieri: il 30% della clientela del primo giorno». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Saldi, sono i turisti a dare il via (e spendono più dei milanesi)

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