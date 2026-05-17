I non vedenti di Milano hanno lanciato un appello per chiedere maggiore rispetto e attenzione nella gestione dello spazio pubblico. Tra le problematiche segnalate ci sono i monopattini lasciati abbandonati sui marciapiedi e le file di scooter parcheggiati in modo disordinato. Questi ostacoli rappresentano un pericolo per chi ha problemi di vista, rendendo difficile muoversi in sicurezza tra le vie della città. La richiesta riguarda una maggiore cura nell’organizzazione degli spazi condivisi.

Milano – “Il peggio? I monopattini abbandonati di traverso sul marciapiede”. Ma anche “gli scooter parcheggiati uno dopo l’altro in più file”. Per non parlare delle biciclette in sharing “lasciate pure vicino agli scivoli e in corrispondenza degli attraversamenti”. E poi “auto, furgoni e camion in sosta selvaggia ma anche dehor che si allargano o che spuntano da un giorno all’altro, così come reti di cantieri”. Insomma, per camminare bisogna affrontare una gimcana. L’appello E per chi è cieco o ipovedente le difficoltà si moltiplicano. A denunciare la situazione, in particolare nella zona di via Vivaio, dove si trova l’Istituto dei Ciechi, è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’appello dei non vedenti milanesi: “Monopattini e selve di motorini. Per noi sono trappole: serve più rispetto”

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