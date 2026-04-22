A Siena, con l’arrivo della primavera, si registra un aumento di visitatori nel centro storico, segnalato già dai primi giorni di aprile. Tuttavia, si nota una diminuzione della spesa media, con i ristoranti che ora emettono scontrini più bassi rispetto agli anni passati. Questa tendenza si riflette anche nel comportamento dei turisti, che sembrano ridurre le spese durante le loro visite in città.

Siena, 22 aprile 2026 – Ritornano le belle giornate, la primavera entra nel vivo e riparte la stagione turistica a Siena, che già dai primi giorni di aprile vede tanti turisti invadere le vie del centro storico. TURISTI Una boccata d’ossigeno per i ristoratori che hanno passato un inverno rigido, non solo dal punto di vista delle temperature. Infatti a detta di tanti operatori del settore, i bar ed i ristoranti nella maggior parte dei casi hanno lavorato meno del solito anche a causa dell’ aumento importante dei costi. https:www.quotidiano.netvideoeconomiavinitaly-brunello-di-montalcino-dati-positivi-ma-serve-stabilita-pap50ran Gli operatori raccontano che nei ristoranti, ad esempio, non si vedono più scontrini da 40-50 euro, come qualche anno fa, ma che si tende a non spendere più di 25-30 euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I turisti sono arrivati ma spendono sempre meno. “Nei ristoranti non più scontrini da 50 euro, ma da 25”

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