Il primo giorno di saldi, il 4 luglio, ha visto un aumento degli acquisti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La presenza di clienti stranieri è risultata significativa, contribuendo in modo importante alle vendite. Secondo le analisi di Federmoda-Confcommercio, le vendite hanno registrato un incremento del 3 per cento rispetto all’anno precedente. La stagione dei saldi sta quindi iniziando con una buona affluenza e una crescita nelle transazioni.

Buona partenza per la stagione dei saldi con acquisti in crescita e forte contributo degli stranieri. E’ quanto emerge dalle analisi di Federmoda-Confcommercio sul primo giorno di saldi partiti infatti il 4 luglio. «La stagione dei saldi estivi è partita parte con il piede giusto – ha commentato il presidente di Federazione Moda Itaia-Confcommercio, Giulio Felloni - con un incremento medio del 3% sul primo giorno dei saldi estivi dell’anno scorso. Le prime rilevazioni confermano le proiezioni della vigilia e restituiscono un quadro incoraggiante per il commercio di moda: i consumatori hanno risposto positivamente, tornando nei negozi alla ricerca di qualità, stile e convenienza». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Saldi: Federmoda, con +3% buona partenza, forte presenza di stranieri

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