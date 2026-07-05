Saldi | Federmoda con +3% buona partenza forte presenza di stranieri

Da ilsole24ore.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo giorno di saldi, il 4 luglio, ha visto un aumento degli acquisti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La presenza di clienti stranieri è risultata significativa, contribuendo in modo importante alle vendite. Secondo le analisi di Federmoda-Confcommercio, le vendite hanno registrato un incremento del 3 per cento rispetto all’anno precedente. La stagione dei saldi sta quindi iniziando con una buona affluenza e una crescita nelle transazioni.

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Buona partenza per la stagione dei saldi con acquisti in crescita e forte contributo degli stranieri. E’ quanto emerge dalle analisi di Federmoda-Confcommercio sul primo giorno di saldi partiti infatti il 4 luglio. «La stagione dei saldi estivi è partita parte con il piede giusto – ha commentato il presidente di Federazione Moda Itaia-Confcommercio, Giulio Felloni - con un incremento medio del 3% sul primo giorno dei saldi estivi dell’anno scorso. Le prime rilevazioni confermano le proiezioni della vigilia e restituiscono un quadro incoraggiante per il commercio di moda: i consumatori hanno risposto positivamente, tornando nei negozi alla ricerca di qualità, stile e convenienza». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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