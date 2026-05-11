Fincantieri Pigozzi | Affrontiamo le responsabilità legate a presenza di lavoratori stranieri

Un rappresentante di un grande gruppo industriale ha dichiarato che l’azienda si occupa di affrontare le responsabilità legate alla presenza di lavoratori stranieri all’interno della propria organizzazione. La società, attiva a livello internazionale, ha sottolineato che il suo impatto va oltre i risultati produttivi e si estende anche alla gestione delle questioni legate alla forza lavoro. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di attenzione pubblica su temi legati all’immigrazione e alle condizioni lavorative.

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