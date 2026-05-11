Fincantieri Pigozzi | Affrontiamo le responsabilità legate a presenza di lavoratori stranieri
Un rappresentante di un grande gruppo industriale ha dichiarato che l’azienda si occupa di affrontare le responsabilità legate alla presenza di lavoratori stranieri all’interno della propria organizzazione. La società, attiva a livello internazionale, ha sottolineato che il suo impatto va oltre i risultati produttivi e si estende anche alla gestione delle questioni legate alla forza lavoro. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di attenzione pubblica su temi legati all’immigrazione e alle condizioni lavorative.
“ Fincantieri è una realtà industriale globale, ma il nostro impatto non si misura soltanto nei numeri o nelle navi che costruiamo. Ogni cantiere rappresenta un ecosistema fatto di persone, famiglie, comunità, aziende partner e relazioni che si sviluppano nel tempo all’interno dei territori in cui operiamo. In molti dei nostri distretti industriali la presenza di lavoratori stranieri è ormai una componente strutturale della capacità produttiva e questo ci pone davanti a una responsabilità nuova: non basta integrare nel lavoro, bisogna accompagnare processi di integrazione più ampi, capaci di rafforzare la coesione sociale, la qualità della vita e il senso di appartenenza delle comunità locali”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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