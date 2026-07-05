Sal Da Vinci ci racconta le novità | A Natale uscirà il mio nuovo album

Aria di novità continua per Sal Da Vinci. Il vincitore di Sanremo sembra essere protagonista di una iniziativa dopo l'altra. Le ultime? In autunno condurrà "Meravigliosamente" e a Natale uscirà un nuovo album “Mamma Rai mi ha dato la possibilità di raccontarmi e io non vedo l’ora“. Con queste parole, pronunciate ai microfoni durante la presentazione dei palinsesti Rai 20262027 ad Ancona,Sal Da Vinciha commentato con entusiasmo la nuova avventura televisiva che lo vedrà protagonista nei prossimi mesi. Il vincitore di Sanremo sta vivendo la sua favola: prima il trionfo all’Ariston, poi la partecipazione all’Eurovision, ma la novità più grande lo vedrà protagonista nei prossimi mesi: l’artista partenopeo presenterà un programma tutto suo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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