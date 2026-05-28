sal da vinci canta poesia e lancia il nuovo album

Sal Da Vinci ha presentato il singolo “Poesia”, tratto dal suo nuovo album “Per sempre sì”. La performance è avvenuta ieri sera davanti ai giornalisti, nonostante la voce fosse indebolita a causa dello sbalzo di temperature dopo un concerto in Canada. L’artista ha comunque eseguito il brano, che fa parte del suo prossimo progetto discografico.

Purtroppo aveva poca voce, a causa dello sbalzo delle temperature perché era appena arrivato da un concerto in Canada, però ieri sera Sal Da Vinci è riuscito comunque a presentare ai giornalisti il singolo “Poesia” che fa parte del nuovo album dal titolo, ovviamente, “Per sempre sì”. Nella suggestiva location di Villa Clerici a Milano, tra colonne, anfiteatro, candele, il cantante reduce dal successo all’Eurovision (dopo la vittoria a Sanremo), ha partecipato (quasi a sua sorpresa) al party di lancio del nuovo disco che uscirà domani. Aiutato da una squadra di cantanti che hanno intonato i suoi brani più famosi, è poi riuscito con un filo di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sal Da Vinci - Per sempre sì (Official Video - Sanremo 2026)

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