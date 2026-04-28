Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria in due set contro Cameron Norrie nel torneo di Madrid, qualificandosi così per i quarti di finale del Master 1000 sulla terra battuta. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-2 7-5 in favore del tennista italiano, che ha proseguito il suo percorso nel torneo. Norrie, numero 19 del seeding, non è riuscito a controbattere efficacemente nel secondo set.

Madrid, 28 aprile 2026 – Continua inesorabile il cammino di Jannik Sinner sulla terra rossa di Madrid, oggi è caduto anche Cameron Norrie, numero 19 del seeding, battuto in due set con il punteggio di 6-2 7-5. Il campione altoatesino accede così ai quarti di finale al Master 1000 di Madrid (Quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro), che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica", dove affronterà il vincente della sfida tra l'esperto slovacco Vit Kopriva (N.66) ed il 19enne spagnolo Rafael Jodar (N.42). Stasera è in programma anche la sfida degli ottavi tra Flavio Cobolli e Daniil Medveved. Trattandosi dell'ultimo match del programma, non comincerà prima delle 20:30.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner batte Norrie in due set e vola ai quarti del Master 1000 di Madrid

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner ai quarti del torneo di Madrid: battuto in due set il britannico Norrie

Leggi anche: Sogno Madrid: Sinner batte Norrie e vai ai quarti

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sinner va di fretta: batte Moller senza problemi e vola agli ottavi. Affronterà Norrie: Qui più fa caldo e più la palla parte; Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Norrie, chi è l'avversario di Sinner a Madrid; Sinner-Norrie, domani ottavi Madrid. Orario, precedenti, dove vedere match in tv e streaming.

Jannik Sinner batte Cameron Norrie in due set e torna ai quarti di finale al Masters di MadridJannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della Caja ... tg.la7.it

Atp Madrid, Sinner batte Norrie e va ai quarti. Oggi anche Musetti e CobolliLeggi su Sky TG24 l'articolo Atp Madrid, tra poco Sinner sfida Norrie negli ottavi. Oggi anche Musetti e Cobolli ... tg24.sky.it

Masters 1000 di Madrid, Sinner batte Norrie e vai ai quarti L'italiano si è imposto in due set per 6-2 7-5. #ANSA facebook

Sinner batte Moller a Madrid, poi l'equivoco durante l’intervista: "Non mi servono app di dating" x.com