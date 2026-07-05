Sabato di sangue sulla statale 73 Incidente tra due auto coinvolta una famiglia | c' è anche una bambina Ragazzo in codice rosso a Firenze

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente tra due auto si è verificato sabato sera all'incrocio tra via Salvadori e la strada statale 73, coinvolgendo una famiglia e una bambina. Un ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Firenze.

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Arezzo, 5 luglio 2026 - Un pauroso incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 4 luglio ad Arezzo, all'incrocio tra via Salvadori e la strada statale 73. L'allarme è scattato poco dopo le 21 quando il 118 è intervenuto per uno scontro tra due auto, una delle quali, a seguito del forte impatto, si è ribaltata. Complessivamente sono rimaste coinvolte quattro persone: tre adulti e una bambina. Due i feriti, un uomo di 34 anni e una donna di 31 anni, che sono stati trasportati all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. La bambina è stata accompagnata nello stesso ospedale in codice verde. Più gravi le condizioni di un giovane di 20 anni, che è stato elitrasportato con l'elicottero Pegaso 2 all'ospedale Careggi di Firenze in codice rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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