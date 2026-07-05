Un incidente grave si è verificato sabato sera all'incrocio tra via Salvadori e la statale 73, coinvolgendo una famiglia e una bambina. Una persona è rimasta in codice rosso, trasportata in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La dinamica dell’incidente e il numero di veicoli coinvolti non sono ancora stati chiariti. Nessuna altra informazione sulle condizioni delle altre persone coinvolte.

Arezzo, 5 luglio 2026 - Un pauroso incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 4 luglio ad Arezzo, all'incrocio tra via Salvadori e la strada statale 73. L'allarme è scattato poco dopo le 21 quando il 118 è intervenuto per uno scontro tra due auto, una delle quali, a seguito del forte impatto, si è ribaltata. Complessivamente sono rimaste coinvolte quattro persone: tre adulti e una bambina. Due i feriti, un uomo di 34 anni e una donna di 31 anni, che sono stati trasportati all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. La bambina è stata accompagnata nello stesso ospedale in codice verde. Più gravi le condizioni di un giovane di 20 anni, che è stato elitrasportato con l'elicottero Pegaso 2 all'ospedale Careggi di Firenze in codice rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Sabato di sangue sulla statale 73: coinvolta una famiglia, c'è anche una bambina. Ragazzo in codice rosso a Firenze

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