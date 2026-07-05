Il Cremlino minaccia la Polonia sui droni per Kiev | Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza

Il portavoce del Cremlino ha dichiarato che la Polonia dovrebbe considerare attentamente la propria sicurezza, in risposta a quanto riferito sui droni utilizzati per Kiev. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione tra Russia e i paesi della NATO vicini all’Ucraina. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’accusa o sui possibili sviluppi è stata fornita.

«Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza». Con questa esplicita minaccia il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha alzato nuovamente il livello dello scontro verbale tra la Russia e i Paesi della Nato confinanti con il conflitto ucraino. Nel corso di un’intervista rilasciata al programma televisivo russo Vesti e rilanciata dall’agenzia Tass, Mosca ha preso direttamente di mira le infrastrutture industriali e militari del governo polacco, accusato di sostenere in modo sempre più pervasivo lo sforzo bellico di Kiev attraverso canali di fornitura tecnologica avanzata. La produzione di droni destinati all’Ucraina. Secondo quanto affermato con durezza dal portavoce russo, la Polonia «ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all’Ucraina ». 🔗 Leggi su Open.online

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