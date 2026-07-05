Rugby femminile Roselli lascia la guida dell’Italia | azzurre affidate a Sciamanna per il prossimo raduno

Il Commissario Tecnico della nazionale femminile di rugby ha annunciato le dimissioni, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. La Federazione ha comunicato che le azzurre saranno guidate temporaneamente da un nuovo allenatore, Sciamanna, per il prossimo raduno. La decisione di Roselli di lasciare il ruolo è stata comunicata alla Federazione, senza ulteriori dettagli sul motivo.

Fabio Roselli ha lasciato il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale di rugby a 15 femminile: il suo contratto è scaduto il 30 giugno 2026 e l’allenatore delle azzurre ha deciso di lasciare la panchina dell’Italia, informando della decisione la Federazione. Il Consiglio Federale della FIR, preso atto della decisione, ha affidato la guida delle azzurre, in vista del prossimo ritiro di Parma, all’assistente allenatore Plinio Sciamanna: le azzurre saranno al lavoro la prossima settimana nella città ducale in vista degli impegni autunnali. Roselli ha guidato l’Italia per 18 mesi, ottenendo due quarti posti nel Sei Nazioni, ma anche una bruciante eliminazione nella prima fase a gironi della Coppa del Mondo 2025: nel complesso, sotto la sua guida, in 15 partite sono arrivate 7 vittorie ed 8 sconfitte per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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