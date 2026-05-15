Domenica 17 maggio alle 13.15 italiane si giocherà all’Arms Park di Cardiff l’ultima partita del Sei Nazioni femminile 2026, con le azzurre che affronteranno il Galles. La sfida rappresenta la quinta e conclusiva giornata del torneo. Il commissario tecnico ha annunciato la formazione dell’Italia in vista di questa partita. La squadra si prepara a scendere in campo per affrontare le padrone di casa in una partita decisiva per il torneo.

Domenica 17 maggio, alle ore 13.15 italiane, all’Arms Park di Cardiff le azzurre affronteranno le padrone di casa del Galles nella quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: il CT Fabio Roselli ha diramato la formazione dell’Italia. In prima linea ci saranno Turani, Vecchini e Maris, mentre in seconda partiranno Fedrighi, all’ultimo match prima del ritiro agonistico, e Duca, ed in terza saranno titolari Sgorbini, Ranuccini e Giordano. La mediana sarà presidiata da Stefan e Madia, mentre i centri saranno Mannini e Sillari, con il triangolo allargato composto da D’Incà, Granzotto ed Ostuni Minuzzi. Partiranno dalla panchina Cheli, Zanette, Dosi, Frangipani, Veronese, Bitonci, Stevanin e Muzzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sei Nazioni femminile 2026, la formazione dell’Italia per il match in Galles: il XV scelto da Roselli

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