Benvenuti alla diretta della partita tra Galles e Italia, ultima giornata del Sei Nazioni femminile 2026. La sfida si svolge oggi e sarà possibile seguirla in tempo reale attraverso questa piattaforma. I due team si affrontano in un incontro che chiuderà il torneo, con entrambe le nazionali che cercano di ottenere il miglior risultato possibile. La partita si gioca in un impianto sportivo dedicato e i tifosi hanno la possibilità di seguire l’evento direttamente sul sito, aggiornandosi sui punteggi e sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Galles e Italia, valida per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni femminile 2026.. Una partita molto attesa, con le azzurre a caccia del secondo successo nel torneo e che sognano – se la Scozia darà una mano – di chiudere il Sei Nazioni 2026 sul podio. L’Italia è reduce dalla netta sconfitta contro l’Inghilterra per 33-61, un punteggio che però non deve venir visto in maniera negativa, perché contro la formazione più forte del torneo le azzurre hanno saputo mostrare dell’ottimo rugby, segnare ben 5 mete (nessuna formazione c’era riuscita), contenendo al massimo le forti britanniche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza

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Sei Nazioni femminile, Italia-Inghilterra 33-61: gli highlights

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