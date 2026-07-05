Rovigo nel canale c’è un’auto | vigili del fuoco la recuperano e trovano dentro il corpo di un 24enne

Notizia in breve

Nella notte tra sabato e domenica, un'auto è finita in un canale a Canaro, nel Polesine. I vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo dal corso d’acqua e trovato all’interno il corpo di un uomo di 24 anni. La vettura avrebbe sbandato, finendo nel canale e intrappolando il conducente sotto l’acqua. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.