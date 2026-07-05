Rovigo nel canale c’è un’auto | vigili del fuoco la recuperano e trovano dentro il corpo di un 24enne

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra sabato e domenica, un'auto è finita in un canale a Canaro, nel Polesine. I vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo dal corso d’acqua e trovato all’interno il corpo di un uomo di 24 anni. La vettura avrebbe sbandato, finendo nel canale e intrappolando il conducente sotto l’acqua. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

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La scoperta nella notte tra sabato e domenica nel canale Poazzo a Canaro. La vettura avrebbe sbandato finendo in acqua e intrappolando il conducente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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