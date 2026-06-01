Auto a fuoco nel Cosentino arrivano i vigili del fuoco e trovano 4 corpi carbonizzati Non sarebbe stato un incidente

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro persone sono state trovate morte all’interno di un’auto bruciata in un distributore di carburante lungo la statale 106 in provincia di Cosenza. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno constatato che i corpi erano carbonizzati. Le autorità hanno escluso che si trattasse di un incidente. Non sono state rese note al momento le cause dell’incendio o eventuali dettagli sulle circostanze che hanno portato al decesso.

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Amendolara, 1 giugno 2026 – Giallo in provincia di Cosenza. Quattro persone sono morte carbonizzate dentro un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 'Jonica' ad Amendolara. A scoprire i cadaveri sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di una vettura in fiamme presso la stazione di servizio. Dalle prime notizie, le vittime sarebbero migranti e braccianti. Sul posto è intervenuta sia la Polizia stradale sia gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente, ma non è ancora chiaro cosa sia accaduto e come l'auto abbia preso fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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