Auto finisce nel canale recuperata dai vigili del fuoco

Questa mattina, intorno alle 9:10, i vigili del fuoco di Firenze, con il distaccamento di Empoli, sono intervenuti nel comune di Fucecchio lungo via Porto di Cavallaia. Un’automobile si trovava all’interno del canale Usciana, e gli operanti hanno provveduto al suo recupero. La vettura era completamente immersa nel corso d'acqua, e l’intervento ha visto l’utilizzo di attrezzature specializzate per estrarla dal letto del canale. Al momento, non sono stati segnalati danni o feriti.

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