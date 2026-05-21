Auto finisce nel canale recuperata dai vigili del fuoco
Questa mattina, intorno alle 9:10, i vigili del fuoco di Firenze, con il distaccamento di Empoli, sono intervenuti nel comune di Fucecchio lungo via Porto di Cavallaia. Un’automobile si trovava all’interno del canale Usciana, e gli operanti hanno provveduto al suo recupero. La vettura era completamente immersa nel corso d'acqua, e l’intervento ha visto l’utilizzo di attrezzature specializzate per estrarla dal letto del canale. Al momento, non sono stati segnalati danni o feriti.
I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti questa mattina intorno alle 9:10 nel comune di Fucecchio, in via Porto di Cavallaia, per la presenza di un’autovettura all’interno di un corso d'acqua, il canale Usciana.I pompieri sono intervenuti con una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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