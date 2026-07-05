Rotary Firenze Sud un anno di service per la comunità

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Rotary Firenze Sud ha concluso un anno di attività dedicato a progetti rivolti alla comunità locale. Durante questo periodo, sono state realizzate iniziative che hanno coinvolto volontari e professionisti, con l’obiettivo di offrire supporto e servizi alla popolazione. Le attività hanno riguardato vari settori, tra cui assistenza sociale, educazione e interventi di solidarietà. La collaborazione tra i membri del club ha permesso di mettere in campo competenze e risorse per rispondere alle esigenze del territorio.

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Firenze, 5 luglio 2026– Un anno di progetti costruiti attorno a un obiettivo comune: mettere competenze, relazioni e capacità di intervento al servizio del territorio. Il Rotary Club Firenze Sud ha chiuso l’annata rotariana guidata dal presidente Jörn Albert Lahr tracciando un bilancio delle iniziative realizzate e passando il testimone al nuovo presidente Giuseppe Bergamaschi. Il filo conduttore del percorso è stato quello della solidarietà, declinata attraverso interventi in ambiti diversi, dalla salute all’inclusione, dal sostegno sociale alla valorizzazione della cultura. Un ruolo centrale è stato svolto anche dalla collaborazione con gli altri Club rotariani della città, che ha permesso di sviluppare iniziative condivise e ampliare l’impatto dei progetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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