Rotaract Firenze Sud giovani al servizio della comunità

Il Rotaract Firenze Sud ha annunciato che i giovani coinvolti dedicano talento, tempo e competenze a progetti di servizio alla comunità. La loro attività mira a favorire la crescita personale e collettiva attraverso iniziative di volontariato. La data indicata è il 5 luglio 2026.

Firenze, 5 luglio 2026 – Mettere talento, tempo e competenze al servizio degli altri, trasformando il percorso associativo in un’occasione di crescita personale e collettiva. È questo lo spirito che ha accompagnato il Rotaract Club Firenze Sud nel tradizionale momento di chiusura e apertura dell’annata rotaractiana, celebrato all’Hotel 500, con il passaggio della presidenza da Niccolò Pecci a Emma Caruso per il 2026-2027. L’incontro è stato l’occasione per raccontare il valore del servizio e della partecipazione dei giovani alla vita della comunità. Dopo due anni alla guida del Club, Niccolò Pecci ha concluso il proprio mandato ripercorrendo l’esperienza vissuta come un percorso di crescita umana e personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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