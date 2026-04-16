Festival della Salute Mentale | il contributo della Asl Toscana sud est tra giovani comunità e nuove sfide

Nel 2026, la Asl Toscana Sud Est rinnova e rafforza il suo impegno nel Festival della Salute Mentale, un evento promosso dall’Università di Siena presso il Campus di Arezzo. La partecipazione della Asl si concentra su iniziative rivolte ai giovani, alle comunità e alle nuove sfide nel campo della salute mentale. La manifestazione si svolge annualmente e coinvolge diverse realtà del territorio.

Si rinnova e si rafforza nel 2026 l’impegno della ASL Toscana Sud Est all’interno del Festival della Salute Mentale, promosso dall’Università di Siena – Campus di Arezzo. Un programma ricco di incontri, laboratori, cinema e momenti di confronto aperti alla cittadinanza, con un forte.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Salute della donna, visite ed esami gratuiti negli ospedali dell’Asl Toscana Sud EstSiena, 14 aprile 2026 – Torna anche in Toscana l’appuntamento con la prevenzione al femminile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Si apre il Festival della salute mentale; Innovazione e salute mentale: INDIRE al Festival Impatta Disrupt; Festival della Salute Mentale: il contributo della Asl Toscana sud est tra giovani, comunità e nuove sfide; Arezzo, Valdarno e in Casentino, il Festival della salute mentale sempre più diffuso sul territorio e con nuovi partner. Si apre il Festival della salute mentaleInizia la terza edizione della rassegna, che proseguirà fino al 22 aprile ad Arezzo, in Valdarno e in Casentino, sempre più diffusa sul territorio e con nuovi partner ... lanazione.it Sul pianeta salute mentale. Festival ed eventi in cittàIn arrivo incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare quanto è ... lanazione.it Si è aperta questa mattina la terza edizione del "Festival della salute mentale", che vede la collaborazione tra Università, Asl e Ufficio scolastico regionale. - facebook.com facebook Music @ mens dall’1 al 10 ottobre l'edizione 2026 del concorso musicale promosso nell’ambito della V Edizione del “Festival della Salute Mentale RO.MENS per l’inclusione sociale contro il pregiudizio” Iscrizione gratuita fino al 31 luglio. ow.ly/3Qlk50YFB x.com